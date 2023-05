Der Bergdoktor: Serientod in Staffel 17? Ronja Forcher lüftet das Geheimnis

Die Fans sind in großer Sorge, dass sie bald auf Monika Baumgartner in der Serie verzichten müssen. Schließlich deutete sie zuletzt selbst ihren Ausstieg an. "Ich habe selbst gefragt, ob meine Figur jetzt den Serientod stirbt. Das Staffelende, so jetzt es ausgestrahlt wurde, war eine Möglichkeit, die zwei Brüder wieder zu vereinen. Es musste einen triftigen Grund geben, dass der Martin nicht nach New York geht. Wenn es Lisbeth schlecht geht, dann muss er bleiben", sagte sie im Interview mit "TV Spielfilm".