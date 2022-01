Am 13. Januar 2022 fällt mit dem langersehnten Winterspecial endlich der Startschuss für „Der Bergdoktor“ Staffel 15. Auf acht neue Folgen mit Dr. Martin Gruber, Dr. Alexander Kahnweiler und Co. können sich treue Fans freuen. Ob die Schwangerschaft von Franziska, die geplatzte Hochzeit von Martin und Anne oder die Affäre von Hans, gleich in der ersten regulären Episode „Scheinwelten“ (20. Januar 2022) wird es dramatisch am Wilden Kaiser. Doch schon vor dem Start der neuen Staffel gibt es herzerwärmende Nachrichten für alle Bergdoktor-Fans: Staffel 16 ist schon in Planung!