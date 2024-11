„Der Bergdoktor“: Starttermin steht fest - doch es gibt schlechte Nachrichten

Es wird wieder spannend in den Tiroler Alpen: Die 18. Staffel von „Der Bergdoktor“ steht in den Startlöchern und Fans können es kaum erwarten, endlich wieder in die Bergwelt einzutauchen. Am 2. Januar 2025 geht es um 20:15 Uhr auf ZDF weiter – und die neuen Folgen versprechen jede Menge Drama, Herzschmerz und emotionale Wendungen. Doch auch die neue Staffel der Serie „Nord bei Nordwest“ startet an diesem Tag im Ersten. Es wird wohl ein harter Kampf um die Zuschauerquoten.