Hans Sigl: Steigt er beim "Bergdoktor" aus? Er spricht Klartext!

Zur kommenden Staffel 18 ist noch relativ wenig bekannt. Einen offiziellen Starttermin gibt es bisher nicht, allerdings ist von einer Veröffentlichung im Januar nach der Ausstrahlung von "Die Bergretter" auszugehen.

Und auch die Handlung lässt noch einige Fragen offen. Staffel 17 endete mit einem komplizierten Liebesdreieck zwischen Martin, Caro und Karin. Und es geht nicht weniger spannend weiter: "Crime, Love und große Spannung am Gruberhof und in der Praxis" kündigte Sigl für die neuen Folgen an.