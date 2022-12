Desirée Nick: "Vicky Leandros hat mir den Mann ausgespannt"

Seither herrscht auch Funkstille zwischen den beiden Frauen. "Sie hat sich leider nie wieder bei mir gemeldet. Also was soll ich dazu sagen? Ich hatte sie früher einmal hoch eingeschätzt. Aber es passiert mir immer wieder, dass ich von Leuten, die ich hoch eingeschätzt habe, enttäuscht werde, wenn ich mitkriege, wie sie wirklich sind."

Doch Desirée Nick kämpft sich auch als Single durch. Und die Hoffnung auf ihren Traummann hat sie auch mit 66 noch nicht aufgegeben. "Ich hätte gerne einen, wirklich, von Herzen gerne einen Mann gehabt, der die Unbill des Lebens, alles, was mit Auto zu tun hat, mit Hausbau, Haus und Hof, mal eben Kälber zur Welt bringen, was auch immer, alles, Ärmel hochkrempeln und handelt." Wer weiß - vielleicht läuft ihr so ein Exemplar ja noch über den Weg.