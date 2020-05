Detlef D! Soost & Kate Hall: Noch ein Baby? Sie lässt die Bombe platzen

Reddit this

Wünschen Detlef Soost und Kate Hall sich weitere Kinder? Im Gespräch mit InTouch Online plaudert die Sängerin über die Familienplanung, ihren Hochzeitstag und die Zeit in der häuslichen Isolation.

Vor zehn Jahren erblickte die kleine Ayana das Licht der Welt. Seitdem stellt sie das Leben ihrer Eltern Kate Hall und Detlef Soost gehörig auf den Kopf. Doch ist die Familienplanung für das Paar eigentlich schon abgeschlossen?

Kate plaudert über die Familienplanung

Im Interview mit InTouch Online verrät Kate: „Wir sind super glücklich, so wie es ist. Wir genießen es in der Tat, auch jetzt wo die Kinder größer geworden sind, dass man wieder so ein bisschen Freiraum und Zeit für sich hat.“ Neben Ayana hat Detlef noch zwei weitere Kinder, die bereits 12 und 14 Jahre alt sind. Weiterer Nachwuchs ist vorerst scheinbar nicht geplant.

Sie genießen das Familienleben

Die Zeit in der häuslichen Isolation hat die kleine Familie in vollen Zügen genossen. „Wir hatten eine Menge Spaß miteinander“, verrät die 37-Jährige. „Wir waren auch nicht genervt voneinander, oder Ähnliches. Wir hatten eine sehr entspannte Zeit als Familie. Es war ja eine Zeit, in der jeder, egal wo man auf dieser Erde wohnt, gezwungen war, zur Ruhe zu kommen, ein etwas minimalistisches Leben zu führen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, und eben viel Zeit zu Hause zu verbringen. Da wir uns mögen, war es eigentlich ganz schön.“

Übrigens: Bald steht der nächste Hochzeitstag von Kate und Detlef an. Gibt es schon konkrete Pläne? „Ich denke, wir werden diesen Tag wie jedes Jahr miteinander verbringen - wenn nicht gerade einer von uns beiden beruflich ‚on the road‘ ist“, erklärt Kate lachend. „So unromantisch wie das auch klingt. Aber wir werden wahrscheinlich einfach schön frühstücken gehen und dankbar sein, für unsere Familie, unsere Ehe und die Zeit, die wir gemeinsam verbringen können.“ Hach!

