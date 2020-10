Detlef Steves: So lebt der „Hot oder Schrott“-Star mit Frau Nicole

Auf den Hauptschulabschluss folgte zunächst eine Lehre als Betriebsschlosser. Der Berufsalltag wurde dem Tausendsassa jedoch ziemlich schnell langweilig, so landete er in der Warenannahme eines Handelsunternehmens für Bekleidung. Auch dort hielt Detlef Steves es nicht lange aus und suchte sich einen Job als Türsteher sowie später Lieferfahrer für Autoteile. Selbst in der Gastro hat er schon sein Geschick bewiesen. Nachdem Detlef Steves in dem französischen Restaurant "Ici Paris" in den 90er Jahren zum Geschäftsführer aufstieg, eröffnete er 2012 glatt sein eigenes Restaurant. Nach vielen Job-Wechseln ist die geborene Rampensau heute endlich da angekommen, wo sie hingehört: Im TV! Natürlich konnte sich Detlef Steves bei all seinen Veränderungen stets auf seine Frau Nicole verlassen.