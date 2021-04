„Hot oder Schrott“-WG: So ticken die 4 Studenten privat

Die vier Studenten Arne, Bartje, Phillip und Timo lernten sich vor über fünf Jahren an der Universität in Köln kennen. Trotz unterschiedlicher Studiengänge fanden sie zueinander und zogen in eine WG. Während Timo und Phillip soziale Arbeit studieren, haben Arne und Bartje ein Studium der Sportwissenschaften abgeschlossen. Doch das sind bei weitem nicht die einzigen Unterschiede zwischen den vier Männern! Während Arne in der WG täglich für Aktion sorgt, übernimmt Bartje den ruhigen Part. Doch wie sagt man so schön: Stille Wasser sind tief - und das trifft auch auf den wortgewandten Bartje zu. Phillip dagegen ist ein geborenes Organisationstalent. Ob Spieleabend oder Wanderausflüge, der Kölner sorgt für ein gutes WG-Klima. Der letzte im Bunde ist der clevere Timo, der häufig dafür sorgt, dass die Jungs einen vollen Magen haben.