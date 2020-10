Detlef Steves: Darum investierte er ein Vermögen in sein Haus

Insgesamt 50.000 Euro investierte das fleißige Handwerker-Paar in den Abriss des alten Hauses, doch eine Restaurierung hätte mit 800.000 Euro noch deutlich höher zu Buche geschlagen. Das Geld investierte Detlef Steves, der mittlerweile ein Vermögen von 1,5 Millionen Euro auf dem Konto hat, trotzdem gerne. Fast schon sentimental und grüblerisch erscheint der sonst so cholerische TV-Star, wenn er über das Haus seiner Kindheit spricht. Seine Beweggründe haben emotionalen Wert: „Hier begann mein Leben und hier endete das meiner Eltern. Meine Mutter hat mich dort geboren und meine beiden Eltern sind hier gestorben.“ So sanft kennt man den sonst so cholerischen Allestester gar nicht…

Wer so viel Geld in sein Haus investiert, muss dieses auch in der kalten Jahreszeit gut schützen: