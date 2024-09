DFB-Alexandra Popp: Endgültiges Aus! Sie zieht den Schlussstrich

"Nach langen, tränenreichen Überlegungen, habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden", verkündet Alexandra Popp in einem emotionalen Video auf Instagram. Wie emotional sie das Aus macht, ist der jahrelangen Kapitänin der deutschen Fußball-Elf deutlich ins Gesicht geschrieben. Die Entscheidung fiel ihr unendlich schwer, wie sie weiter betont, dennoch fühlt es sich für sie richtig an. Der Grund? "Das Feuer welches vor 18 Jahren in mir entfacht ist und von Jahr zu Jahr stärker wurde, ist nun fast ausgebrannt [...] bevor das Feuer ganz erloschen ist, ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen."

Alexandra Popp war es wichtig, diese Entscheidung selbst zu treffen, "weder mein Körper, der eine tickende Zeitbombe ist, oder irgendeine andre Person sollten mir zuvorkommen." Sie bedankt sich bei allen Menschen, die sie auf ihrem Weg in der Nationalmannschaft begleitet haben und verkündet abschließend: "Als Fußballromantikerin, freue ich mich sehr, meine Geschichte der A-Nationalmannschaft mit einigen Minuten dort zu beenden, wo ich sie begonnen habe: in Duisburg!" Nach dann 145 Länderspielen wird Alexandra Popp am 28. Oktober in Duisburg gegen Australien das letzte Mal das Deutschland-Trikot tragen und, wie sie sagt, ihren Fans "noch einmal die letzte Ehre erweisen".

Schon nach der EM 2022 in England und nach der missglückten WM 2023 in Australien, ließ sie erstmals durchsickern, dass sie mit dem Gendanken aufzuhören spiele. Dass die 33-Jährige ihre DFB-Karriere wirklich nicht fortsetzen wird, hatte sie dann, nach den Spielen in Frankreich bei der diesjährigen Olympiade, bereits erneut angedeutet. Dort ließ sie jedoch noch offen, ob sie bei der Europameisterschaft im nächsten Jahr in der Schweiz noch einmal dabei wäre. Nun herrscht endgültig Gewissheit. Fans müssen in Zukunft auf Poppi in der National-Elf verzichten.