Alexandra Popp: Ehe-Aus nach 11 Jahren!

Sie ist unsere WM-Königin der Frauenfußball-Nationalmannschaft - gegen Marokko schoss Alexandra Popp das DFB-Team mit zwei Treffern zum Auftaktsieg der diesjährigen WM. Doch so gut es für sie im Spiel läuft, so schlecht scheint es aktuell privat bei der Fußballerin auszusehen. Wie "Bild" nun aus sicherer Quelle erfahren haben will, haben sich "Poppi" und ihr Ehemann jetzt getrennt. Das Ehe-Aus sei nach 11 gemeinsamen Jahren besiegelt.