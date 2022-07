Diät-Mythen: Die 17 häufigsten Promi-Tipps im Wahrheits-Check

8. OBST SOLLTE MAN BEI EINER DIÄT MEIDEN

Obst und Früchte enthalten zwar natürlichen Fruchtzucker, aber auch zahlreiche Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe. Ernährungsexperten sind sich deshalb einig: Sie gehören zu einer ausgewogenen Ernährung einfach dazu – solange wir nicht mehr als zwei Portionen pro Tag essen. Problematisch wird’s allerdings, wenn regelmäßig getrocknete Früchte oder Smoothies auf dem Speiseplan stehen. Denn: Man würde wohl kaum drei Orangen hintereinander essen – die gleiche Menge Orangensaft ist jedoch schnell getrunken. Ohne es zu merken, nehmen wir so viel mehr als die empfohlene Tagesdosis zu uns – also auch mehr Zucker und Kalorien.

9. MIT ZUCKERERSATZ-PRODUKTEN KANN MAN NICHTS FALSCH MACHEN

Natürlich sparen Light-Produkte oft eine Menge Kalorien ein. Süßungsmittel wie Xylitol können vom Körper allerdings nicht verarbeitet werden und bringen unseren Verdauungstrakt total durcheinander. Das Ergebnis: Blähbauch, Schwindel, reduzierter Stoffwechsel oder Gewichtszunahme. Außerdem führt der Verzehr von Süßstoffen nicht zur Freisetzung der Sättigungshormone, der Magen zieht sich weiter zusammen und knurrt schneller wieder.

10. JUNKFOOD MUSS GESTRICHEN WERDEN

Nein, auf Burger und Pommes müssen wir nicht verzichten. Durch ihren hohen Salzgehalt speichern sie allerdings eine Menge Wasser in unserem Körper – wir wirken puffy und legen zumindest kurzfristig ein wenig zu. Zu regelmäßig sollte das Soulfood also nicht auf der Speisekarte stehen. Und wenn alle Stricke reißen, ist es immer eine gute Idee, ein paar #healthy Foodswaps einzubauen: gebackene Pommes statt frittierte, Pizza mal ohne Käserand bestellen oder den Burger ohne Bun genießen …

11. DURCHS FASTEN PURZELN DIE PFUNDE

Jein. Durch das Weglassen von einzelnen Mahlzeiten rutscht man natürlich automatisch ins Kaloriendefizit – was sich auch schnell auf der Waage bemerkbar macht. Nach einiger Zeit stellt sich der Effekt aber von ganz allein ein, und bei der Rückkehr zur ursprünglichen Ernährungsweise hat man die Kilos auch ganz schnell wieder drauf. Außerdem droht durch die extrem niedrige Kalorienzufuhr der Abbau von Muskeleiweiß, und wir werden schwächer. Und das will doch niemand!

12. KALORIENZÄHLEN REICHT VOLLKOMMEN AUS

Ganz so einfach ist das leider auch nicht. Es gibt auch andere Faktoren, die unser Gewicht beeinflussen. Ganz vorne dabei: der Schlaf. Studien haben ergeben: Schläft man regelmäßig weniger als fünf Stunden pro Nacht, nimmt man im Schnitt 1,5 Kilo pro Jahr zu, ohne mehr gegessen zu haben. On top beeinträchtigt ein Schlafmangel den Bereich des Gehirns, der für Hungerund Sättigung zuständig ist, und bringt dort den Hormonhaushalt durcheinander.

13. CRUNCHES ZAUBERN ABS

Jeden Abend 100 Crunches machen und schon wird man mit einem Sixpack belohnt? Schön wär’s! Natürlich stärkt die Übung die Bauchmuskeln – allerdings bringt uns das keinen Schritt näher an den Traum-Beachbody. Zumindest, wenn die Muskeln noch von einer Fettschicht überdeckt sind. Damit die verringert wird, muss zusätzlich auf eine Kombi aus Kraft- und Ausdauertraining und der richtigen Ernährung gesetzt werden.

14. LAUFEN VERBRENNT ERST NACH 30 MINUTEN FETT

Auch das stimmt zum Glück so nicht. Bereits ab der ersten Minute zapft der Body seine beiden wichtigsten Energiequellen an: Fette und Kohlenhydrate. Mit der Zeit werden aber auch immer mehr reelle Fettdepots zum Schmelzen gebracht. So steckt zumindest ein kleines bisschen Wahrheit in diesem Fitness-Mythos!

15. WASSER TRINKEN HILFT BEIM ABNEHMEN

Ja, es funktioniert tatsächlich! Mehrere Studien haben ergeben, dass 1,5 Liter Wasser auf nüchternen Magen den Energieumsatz um stolze 24–30 Prozent pushen können – und zwar für bis zu 60 Minuten! Dazu kommt, dass Wasser nicht nur den Magen füllt, sondern auch das einzige Lebensmittel ganz ohne Kalorien ist. Außerdem wird Durst von uns häufig als Hunger fehlinterpretiert. Die Folge: Wir essen und essen, werden aber nicht satt – kein Wunder, uns fehlt schließlich auch die Flüssigkeit im Körper. Experten empfehlen aktiven Menschen inzwischen, sogar bis zu 4 Liter am Tag zu trinken. Also, hoch die Gläser!

16. MAN BRAUCHT ROUTINE

Wenn man zufrieden mit seinem Training ist und auch gute Erfolge sieht, fällt es einem schwer, ein bisschen Abwechslung unterzubringen. Doch mit der Zeit tritt tatsächlich ein Gewöhnungseffekt ein – um den zu umgehen, sollte man sich auch im Gym immer mal an andere Geräte trauen oder seine Trainings mit zusätzlichen Gewichten Stück für Stück intensivieren.

17. MAN DARF SICH KEINE PAUSE GÖNNEN

Viel hilft viel? Von wegen! Wenn man sich an diesen Ratschlag hält, sabotiert man sich tatsächlich sogar selbst. Fitness-Freaks wie Adriana Lima wissen, dass Muskeln nicht während des Trainings wachsen, sondern in den Ruhezeiten dazwischen. Ohne Rest Day also kein Modelbody. Das hören wir doch gern!

