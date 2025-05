Dicke Luft im "Tagesschau"-Studio? Constantin Schreibers kalter Abschied

Der Zeitpunkt des Abschieds dürfte kaum zufällig gewählt sein. Ab September wird Constantin Schreiber als "Global Reporter" für den Axel-Springer-Konzern tätig sein, mit Einsätzen in Tel Aviv und New York. Ein Wechsel, der in der Branche durchaus kritisch gesehen wird – besonders, wenn er aus einem öffentlich-rechtlichen Umfeld heraus erfolgt.