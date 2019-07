Die Bachelorette 2019: Das sind die Kandidaten

Bachelorette Gerda Lewis hat die Qual der Wahl

Am 17. Juli ist es soweit! "Die Bachelorette" Gerda Lewis sucht vor laufenden Kameras nach der großen Liebe. Und das Ex-GNTM-Model weiß genau, was sie will...

Gerda Lewis: So sieht ihr Traummann aus

Worauf so steht? Zum Beispiel auf Tattoos. Und auch groß darf er sein - mindestens 1,80 Meter. Das dürfte machbar sein. Auf andere Sachen verzichtet die 26-Jährige aber lieber. "Ein richtiger Vollbart wäre nicht so meins, das tut beim Küssen weh oder beim Kuscheln. Ich bin da eher der Typ, der es mag, wenn der Mann glatt ist oder gewachst", so die Blondine weiter.

Und: "Ich will einen Mann, der weiß, was er will. Genauso möchte ich auch in einer Beziehung, dass ER das Sagen hat. Ich möchte einem Mann nicht auf der Nase herumtanzen können!"

Diese Männer buhlen um Gerda Lewis

Ob sich da jemand für Gerda Lewis findet? Schafft es einer wirklich, das Herz der 26-Jährigen zu erobern? 20 Männer stehen jedenfalls schon in den Startlöchern...

"Alle Infos zu " " im Special bei RTL.de