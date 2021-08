Die Bachelorette: Enthüllt! Diese geheimen Regeln gelten am Set

Laut den Verträgen darf die Bachelorette von niemanden bedrängt werden - dazu zählt auch schon Anstarren, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Und es gibt auch eine Kilo-Klausel: Während der Dreharbeiten, welche bis zu drei Monaten andauern, darf der Kandidat nicht ab- oder zunehmen. Er muss also sein Gewicht in der Zeit halten. Der Kandidat darf zudem keine kriminelle Vergangenheit haben - das polizeiliche Führungszeugnis muss also komplett sauber sein.