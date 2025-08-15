"Die Bachelors": Überraschende Beziehungsbeichte!
Während bei den Bachelors schnell Schluss war, sorgt eine andere Kandidatin jetzt für DIE Liebes-Überraschung...
Die zwei Bachelor-Kandidaten bei der finalen Nacht der Rosen!
Felix und Martin suchten die große Liebe – doch mit ihren Finalistinnen war schnell Schluss. Während bei den Bachelors also Flaute herrscht, schwebt eine Kandidatin jetzt auf Wolke 7! Im Podcast "Aftershow" plaudert Paulina plötzlich offen über ihr neues Liebesglück – und warum sie heute mehr strahlt als je zuvor!
Warum Paulina jetzt so richtig happy ist!
Fans aufgepasst, damit hättet ihr nicht gerechnet! In der neuesten Podcast-Folge von "Aftershow", die am 13. August auf RTL+ erschien, blicken Paulina und Felix zurück auf ihre gemeinsame Zeit bei "Die Bachelors" – und plötzlich wird’s ganz persönlich! Es war schon lange klar, dass bei Paulina wohl jemand Neues im Spiel ist. Immer wieder ließ die 26-jährige durchblicken, dass sich ein Mann in ihr Leben geschlichen hat. Dann fragte der Podcast-Host ganz direkt nach: Wie steht’s um Paulinas Herz? Die Antwort? "Ich bin gerade sehr, sehr happy … jeder Topf hat seinen Deckel." Und Felix? Der zeigt sich total entspannt und gönnt seiner Ex-Kandidatin ihr Liebesglück von ganzem Herzen!
Paulinas plötzlicher Exit – Das steckt dahinter!
Im Halbfinale hieß es für Paulina plötzlich Abschied nehmen – Felix' Favoritenkandidatin entschied sich auf eigene Faust, "Die Bachelors" zu verlassen.
Doch was brachte die Hamburgerin dazu, diesen Schritt zu gehen? Paulina bekam mit, dass Felix mit einer anderen Kandidatin ein Übernachtungsdate hatte - das war für die 26-Jährige dann genug Grund, um die Show frühzeitig zu verlassen.
Wie denkt Bachelor Felix über Paulinas vorzeitigen Ausstieg?
Für Felix war es zunächst ein riesengroßer Schock, denn es wird gemunkelt, dass er ihr fast die letzte Rose gegeben hätte. Beim großen Finale gestand Felix: "Ich mache kein Geheimnis daraus, dass Paulina bei mir weit vorne war bis zu den Dreamdates. Ich hatte mit ihr das aufregendste Date und natürlich auch über Wochen richtig gute Gespräche."
Felix macht Schluss mit dem Liebeschaos – erstmal Ruhe!
Jetzt scheint bei beiden endlich Ruhe einzukehren – egal, ob Single oder nicht, zwischen Felix und Paulina sind alle Fronten geklärt.
Im Podcast gibt der 33-jährige Bachelor-Star sogar offen zu: "Bei mir ist tote Hose. Ich hab Spinnweben da unten. In den letzten acht Monaten ist einfach nichts gelaufen – ich merke halt, ich bin keine 25 mehr und kann nicht mehr von einem Abenteuer ins nächste springen."
Nach seiner intensiven Zeit bei "Die Bachelors" möchte Felix erstmal nichts mit Frauen zu tun haben. Aber wer weiß? Vielleicht kommt ja doch noch was – die Hoffnung stirbt zuletzt!