"Die Bachelors": Überraschende Beziehungsbeichte!

Fans aufgepasst, damit hättet ihr nicht gerechnet! In der neuesten Podcast-Folge von "Aftershow", die am 13. August auf RTL+ erschien, blicken Paulina und Felix zurück auf ihre gemeinsame Zeit bei "Die Bachelors" – und plötzlich wird’s ganz persönlich! Es war schon lange klar, dass bei Paulina wohl jemand Neues im Spiel ist. Immer wieder ließ die 26-jährige durchblicken, dass sich ein Mann in ihr Leben geschlichen hat. Dann fragte der Podcast-Host ganz direkt nach: Wie steht’s um Paulinas Herz? Die Antwort? "Ich bin gerade sehr, sehr happy … jeder Topf hat seinen Deckel." Und Felix? Der zeigt sich total entspannt und gönnt seiner Ex-Kandidatin ihr Liebesglück von ganzem Herzen!