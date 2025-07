Gegenüber ihren Mitstreiterinnen verkündete Viktoria offen, dass Felix gar nicht ihr Typ sei, sie ihn außerhalb der Kuppel-Show vermutlich nie beachtet hätte: "Ich würde ihn niemals auf der Straße ansprechen", so Viktoria, die dann auch noch genervt feststellte: "Er ist so unreif!" Heiße Küsse vor großer Kulisse sind für sie offenbar kein erster Schritt in Richtung Liebes-Happy-End, sondern eher eine Startrampe für eine eigene Reality-Karriere – etwa als "Bachelorette": "Ja, ‚Bachelorette‘ ist geil, weil du bist der Mittelpunkt, und du entscheidest… Das hier ist meine Bewerbung", stellt Viktoria völlig schamlos klar. Dass sie für das Format Single sein muss, nimmt sie offenbar gern in Kauf. So viel also zum Thema große Liebe!