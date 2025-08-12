"Die Bachelors"-Finale: Clara oder Leonie? Sind Martin und die Siegerin noch zusammen?

Während im Finale noch alles nach einem Happy End für Martin und Clara aussieht, platzt beim großen Wiedersehen die Liebesblase: Das Paar ist inzwischen getrennt. Über die genauen Gründe sprechen beide zunächst nur vage – doch dann enthüllt Martin eine Wahrheit, mit der wohl niemand gerechnet hätte. Denn nicht nur er, sondern auch eine andere Kandidatin aus der Staffel haben womöglich zum schnellen Liebes-Aus zwischen ihm und Clara beigetragen. Mehr dazu erfahrt ihr hier >>>.