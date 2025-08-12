"Die Bachelors"-Finale: Clara oder Leonie? Sind Martin und die Siegerin noch zusammen?
Große Gefühle, bittere Tränen und ein überraschendes Liebes-Aus: Wer bekommt Martins letzte Rose – und wie steht es heute um sie?
Kann Leonie die letzte Rose von Martin ergattern?
© RTL
Nach Wochen voller Dates, romantischer Momente und hitziger Diskussionen ist es endlich so weit: Das große Finale von "Die Bachelors" steht an! Für Bachelor Martin hat sich die Reise in Südafrika zu einer emotionalen Achterbahnfahrt entwickelt – und nun muss er seine wohl schwerste Entscheidung der Staffel treffen.
Clara oder Leonie: Wer kann Martins Herz erobern?
Nach dem freiwilligen Ausstieg von Lena kurz nach den Dream-Dates stehen im Team Martin nur noch Clara und Leonie im Finale. Beide Frauen haben in den vergangenen Wochen auf sehr unterschiedliche Weise um sein Herz gekämpft: Leonie punktete mit einer direkten, offenen Art, Clara überzeugte mit viel Empathie und Ruhe.
Achtung, Spoiler, jetzt wird die Gewinnerin verraten!
Doch am Ende fällt Martins Wahl auf Clara. In einem emotionalen Moment gesteht er ihr sogar, dass er sich in sie verliebt habe. Leonie hingegen reagiert gefasst, auch wenn die Enttäuschung nicht zu übersehen ist – und verabschiedet sich mit einer langen und innigen Umarmung vom Bachelor.
Die große Enthüllung beim Wiedersehen: Sind Martin und Clara noch ein Paar?
Während im Finale noch alles nach einem Happy End für Martin und Clara aussieht, platzt beim großen Wiedersehen die Liebesblase: Das Paar ist inzwischen getrennt. Über die genauen Gründe sprechen beide zunächst nur vage – doch dann enthüllt Martin eine Wahrheit, mit der wohl niemand gerechnet hätte. Denn nicht nur er, sondern auch eine andere Kandidatin aus der Staffel haben womöglich zum schnellen Liebes-Aus zwischen ihm und Clara beigetragen. Mehr dazu erfahrt ihr hier >>>.
Was passiert als Nächstes im Bachelor-Universum?
Moderatorin Frauke Ludowig sorgt im Wiedersehen gleich für die nächste große Ankündigung: "Bachelor in Paradise" kehrt zurück! Schon bald dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit dem Paradies, inklusive altbekannter Gesichter und neuer Liebesdramen freuen.
Ob vielleicht sogar Clara oder Leonie dabei sind, bleibt offen – wir sind auf den Cast jedenfalls jetzt schon gespannt!