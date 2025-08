In Folge 9 von "Die Bachelors" sollte eigentlich alles auf Romantik hinauslaufen – schließlich standen die heiß ersehnten Dream-Dates an. Doch statt verliebtem Kribbeln gab es emotionale Verletzungen, Tränen und gleich zwei Frauen, die überraschend freiwillig die Show verließen. Ist das große Finale jetzt etwa in Gefahr?