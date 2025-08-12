Für Paulina wurde der Abend höchst emotional: Auch Wochen nach den "Dream Dates" scheint sie den Schmerz über die Ereignisse damals noch nicht ganz verarbeitet zu haben. Bachelor Felix hatte ihr gestanden, mit einer anderen Kandidatin intim geworden zu sein – ein Moment, auf den hin sie ihre Zeit in der Show abrupt beendete. Im Finale entschied sich Felix schließlich gegen Vivi und für Seyma. Direkt nach der letzten Rose wurden die beiden tatsächlich ein Paar – doch das Glück hielt nicht lange. Felix wollte zunächst eine lockere Kennenlernphase, während Seyma das Gefühl hatte, er habe sie nur gewählt, weil sie unkomplizierter sei. Wenige Wochen später beendete Felix die Beziehung. Trotz allem pflegen die beiden bis heute einen engen Draht zueinander und bezeichnen sich gegenseitig als gute Freunde.