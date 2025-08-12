"Die Bachelors"-Wiedersehen: Tränen, Geständnisse & gebrochene Herzen – so ging es bei Felix & Martin weiter
Beim großen Wiedersehen von "Die Bachelors" blicken Felix, Martin und ihre Kandidatinnen auf turbulente Wochen zurück – und auf das, was nach den Dreharbeiten passierte.
Wie ging es nach dem Finale von "Die Bachelors" bei Felix und Martin weiter?
Das Wiedersehen der diesjährigen Staffel von "Die Bachelors" hat es in sich: Während die beiden Rosenkavaliere Felix und Martin mittlerweile echte Freunde geworden sind, sieht es in Sachen Romantik bei beiden deutlich düsterer aus.
Paulinas Tränen und Felix’ Entscheidung um Seyma
Für Paulina wurde der Abend höchst emotional: Auch Wochen nach den "Dream Dates" scheint sie den Schmerz über die Ereignisse damals noch nicht ganz verarbeitet zu haben. Bachelor Felix hatte ihr gestanden, mit einer anderen Kandidatin intim geworden zu sein – ein Moment, auf den hin sie ihre Zeit in der Show abrupt beendete. Im Finale entschied sich Felix schließlich gegen Vivi und für Seyma. Direkt nach der letzten Rose wurden die beiden tatsächlich ein Paar – doch das Glück hielt nicht lange. Felix wollte zunächst eine lockere Kennenlernphase, während Seyma das Gefühl hatte, er habe sie nur gewählt, weil sie unkomplizierter sei. Wenige Wochen später beendete Felix die Beziehung. Trotz allem pflegen die beiden bis heute einen engen Draht zueinander und bezeichnen sich gegenseitig als gute Freunde.
Martins Liebes-Aus mit Clara – wegen DIESER Kandidatin
Auch Martin musste beim Wiedersehen ein Liebes-Aus verkünden. Seine Auserwählte Clara schien zunächst die perfekte Wahl zu sein – doch nur eineinhalb Monate nach Drehende kam es zu einem Vorfall, der alles verändern sollte: Bei einem späteren Dreh traf Martin erneut auf Ex-Kandidatin Lena – und es kam zu einem Kuss!
Clara zeigte sich zunächst zwar verletzt, jedoch noch verständnisvoll. Trotzdem war das Vertrauen daraufhin angeknackst. Spekulationen machten die Runde, Martin habe insgeheim ohnehin Lena bevorzugt. Während er betonte, dass er und Clara damals noch in einer Kennenlernphase gewesen seien, widersprach sie und erklärte eindeutig, sie seien bereits exklusiv zusammen gewesen. Nach dem Vorfall hielten sie ihre Beziehung noch zwei bis drei Monate aufrecht, heute haben sie allerdings keinen Kontakt mehr miteinander.
Vielversprechender Ausblick: "Bachelor in Paradise" kehrt zurück
Zum Abschluss des Abends hatte Moderatorin Frauke Ludowig noch eine erfreuliche Nachricht für alle Fans des Bachelor-Kosmos im Gepäck: Eine neue Staffel von „Bachelor in Paradise“ steht in den Startlöchern. Ob wir dort bekannte Gesichter aus dieser Staffel wiedersehen, bleibt abzuwarten – das Potenzial für neuen Zoff, Tränen und Liebesglück ist jedenfalls groß.