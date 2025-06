"Die Bachelors": Kandidatin sorgt schon in Folge 1 für Stress zwischen Felix und Martin!

In der ersten Staffel von "Die Bachelors" kamen sich die Männer kaum in die Quere, in diesem Jahr sieht das Ganze schon anders aus. Eigentlich lernen Martin und Felix unterschiedliche Frauen kennen, die ihnen vorher zugeteilt wurden. Doch natürlich dürfen die Frauen in der Villa auch den jeweils anderen Single-Mann beschnuppern. Und es kommt, wie es kommen muss: Martin und Felix haben ein Auge auf ein und dieselbe Frau geworfen. Drama scheint da vorprogrammiert.