"Die Bachelors": Pikante Fremdgeh-Beichte!

Felix Stein (32) und Martin Braun (35) suchen im TV nach der ganz großen Liebe. "Die Bachelors" wissen, wie man bei den Frauen richtig gut ankommt und geben natürlich auch optisch richtig was her. Immer wieder schwärmen die muskulösen Schönlinge von ihren Kindern und wirken allgemein sehr ausgeglichen und charmant. Doch das war leider nicht immer so. Wie die Rosenkavaliere jetzt nämlich gestehen, sind sie beide schon einmal fremdgegangen! Mit der Loyalität und Ehrlichkeit nahmen sie es also nicht immer ganz genau ...