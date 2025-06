Sohn von neuem Bachelor Felix Stein ist der Neffe von Jérôme Boateng

Felix Stein und Avelina Boateng haben nicht nur einen gemeinsamen Sohn, sondern tragen auch gemeinsam die Verantwortung für das Kind – ein Familienmodell, das in der Reality-Welt leider selten ist. "Ich sehe meinen Sohn jeden Tag. Er ist kein Trennungskind, das seinen Vater nur am Wochenende sieht", so Felix gegenüber "Bild.de".