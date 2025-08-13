"Die Bachelors"-Lena: Erste Reaktion nach dem Finale – jetzt spricht sie Klartext
Nach dem Wiedersehen spricht Lena endlich über den treuebrechenden Kuss mit Martin und hat eine klare Botschaft an Gewinnerin Clara.
Nach den unglaublichen Enthüllungen des Wiedersehens von "Die Bachelors" meldet sich nun Protagonistin Lena zu Wort.
© RTL / Annette Etges
Das Finale von "Die Bachelors" hatte alles: Romantik, Drama – und eine Enthüllung, die gerade für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Nachdem Lena im Halbfinale freiwillig ausgestiegen war, schien ihre Reise im Bachelor-Universum eigentlich beendet. Doch beim großen Wiedersehen kam heraus: Zwischen ihr und Bachelor Martin kam es später noch zu einem Kuss – während dieser offiziell mit Finalistin Clara liiert war.
Der Kuss, der zwischen Martin und Clara alles veränderte
Im Gespräch mit Moderatorin Frauke Ludowig bestätigte Martin, dass er und Lena sich bei einem weiteren Dreh begegneten – und es dabei zu einem Kuss kam. Für Clara ein Schock, der das Vertrauen zu ihrem Partner nachhaltig zerstörte. Zwar hielt die Beziehung zu Martin noch wenige Wochen, doch letztlich war das Liebes-Aus nicht mehr aufzuhalten. Nun stellt sich vielen Fans die Frage: Was sagt Lena eigentlich selbst zu dem ganzen Spektakel?
Lenas ehrliche Worte zur Kuss-Situation auf Instagram
Inzwischen hat sich Lena in einer ausführlichen Instagram-Story direkt an ihre Follower gewandt. "Liebe Mäuse, das Finale und das Wiedersehen sind nun da. Bis zu meinem Austritt aus der Sendung stehe ich zu allem, was ich gemacht habe", lauten ihre einleitenden Worte. Offen gesteht sie: "Ich habe einen Fehler gemacht – und diesen Fehler habe ich bereut." Dabei betont Lena, dass es ihr wichtig sei, Verantwortung zu übernehmen: "Es geht oft nicht nur um den Fehler selbst, sondern auch darum, wie man damit umgeht." Sie habe Clara von Anfang an die Wahrheit gesagt und hoffe, dass auch die Zuschauer ihre Entschuldigung annehmen könnten.
Die 30-Jährige zeigt sich selbstkritisch: Manche würden sie jetzt vielleicht für egoistisch halten oder ihren Charakter infrage stellen, aber sie sei bereit, an sich zu arbeiten. "Clara hat meine Entschuldigung damals bereits angenommen, und wir konnten alles klären. Daher hoffe ich, dass auch ihr meine Entschuldigung annehmt. Es tut mir leid."
Schweigen von Martin
Während Lena Klartext spricht, hat sich Martin über das Wiedersehen hinaus bisher nicht weiter zu dem Thema geäußert. Ob er die Wogen glätten möchte oder das Kapitel seinerseits endgültig geschlossen ist, bleibt also erstmal offen. Für Fans des Formats gibt es jedoch schon einen neuen Hoffnungsschimmer: Die Gerüchteküche brodelt, dass einige bekannte Gesichter – vielleicht sogar Lena selbst – bald in der neuen Staffel von "Bachelor in Paradise" auftauchen könnten. Eins steht fest: An Drama, Liebeschaos und Überraschungen wird es im Bachelor-Kosmos auch in Zukunft nicht mangeln.