Inzwischen hat sich Lena in einer ausführlichen Instagram-Story direkt an ihre Follower gewandt. "Liebe Mäuse, das Finale und das Wiedersehen sind nun da. Bis zu meinem Austritt aus der Sendung stehe ich zu allem, was ich gemacht habe", lauten ihre einleitenden Worte. Offen gesteht sie: "Ich habe einen Fehler gemacht – und diesen Fehler habe ich bereut." Dabei betont Lena, dass es ihr wichtig sei, Verantwortung zu übernehmen: "Es geht oft nicht nur um den Fehler selbst, sondern auch darum, wie man damit umgeht." Sie habe Clara von Anfang an die Wahrheit gesagt und hoffe, dass auch die Zuschauer ihre Entschuldigung annehmen könnten.