"Die Bergretter": Aus befürchtet! Jetzt meldet sich das ZDF zu Wort

Der Hauptdarsteller der Serie denkt gar nicht daran, seinen Job als Chef der Bergrettung an den Nagel zu hängen. Im Interview mit der Abendzeitung betonte der TV-Star: "Wenn die Serie morgen enden würde, wäre das für mich sehr schwierig. Ich habe da auch wirklich Angst vor, denn ich weiß ja, dass es irgendwann enden wird. Weil da mittlerweile für mich so viel dranhängt und ich dort so verwurzelt bin, würde es wahnsinnig wehtun. Ich wüsste gerade im Moment auch nicht, wie ich diesen Verlust kompensieren würde." Gut, dass das noch lange nicht so weit ist ...