"Die Bergretter": Droht Fanliebling überraschendes Serien-Aus?

Im finalen Gespräch mit Alex wird Markus mit der bitteren Wahrheit konfrontiert. Sie beendet die Beziehung endgültig. "Es tut mir leid. Lass es uns lieber jetzt beenden, wo es nur um uns beide geht," sagt sie mit unmissverständlicher Entschlossenheit. Doch damit nicht genug: Auch Nina entscheidet sich, aus Markus' Leben zu verschwinden, ohne zu ahnen, dass Alex ihn längst verlassen hat.

Am Ende steht Markus mit leeren Händen da. "Ich habe es schon wieder in den Sand gesetzt," gesteht er verzweifelt seiner Ex Katharina. Ein emotionaler Tiefpunkt für den Bergretter.

Fans dürfen gespannt sein, was die kommende Staffel des ZDF-Hits bringen wird. Ob Alex und Nina zurückkehren? Das bleibt vorerst offen – genauso wie die Zukunft von Markus. Drama ist jedenfalls garantiert!