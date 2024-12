Stefan Raab: Das denkt RTL über sein Quoten-Desaster

Am 14. September kehrte Stefan Raab zurück. Mit seinem dritten Boxkampf gegen Regina Halmich beendete er seine selbst gewählte Pause von der Öffentlichkeit und kündigte seine neue Show an. In Zusammenarbeit mit RTL lief am 18. September 2024 die erste Folge seiner wöchentlichen Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million". Doch konnte der anfängliche Erfolg der Show gehalten werden?