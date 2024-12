Die Geissens: "Eine Frechheit" – Fans sauer über Wucherpreise

Sogenannte Dubai-Schokolade ist momentan DER heiße Social-Media-Trend in Deutschland. Die mit Engelshaar und Pistazien gefüllten Tafeln sorgten in zahlreichen deutschen Großstädten bereits für Hysterie und lange Warteschlangen. Kein Wunder also, dass die Geissens ein Stück vom Kuchen, oder besser von der Schokolade, abhaben wollen.