Die Geissens: Flucht aus Monaco

Doch nicht nur die Familie bekommt ein neues Zuhause, sondern auch die Familien-Yacht, wie Ehefrau Carmen ergänzt: "Wir haben noch eine Runde im Mittelmeer mit der 'Indigo Star' gedreht, weil im Laufe der Staffel rauskommt, dass wir die 'Indigo Star' nach Dubai bringen. Das war also eine Abschlussreise in Spanien: Ibiza, Mallorca und wieder zurück nach Frankreich". Endgültig wollen die Geissens dem Fürstentum Monaco aber nicht den Rücken kehren, wie Robert versichert: "Monaco wird auch immer unser Zuhause sein. Wir haben aber immer gesagt, wir brauchen ein Winterdomizil. Da soll’s auch knackig warm sein. Eine Zeit lang war auch Miami im Gespräch, dann die Karibik, dann haben wir überlegt, ob wir in Thailand eine Insel kaufen. Letztendlich wurde es dann Dubai. Viele, die dorthin ausgewandert sind, sind Deutsche. Unser Netzwerk hat sich also immer mehr ausgebaut, deswegen haben wir dann das Penthouse gekauft".

Neben der Wärme lockt in Dubai aber vor allem die Aussicht auf einträgliche Deals, wie Carmen klarmacht: "Wir wollen schließlich nicht nur faul im Beach Club sitzen, deswegen haben wie die ,Geiss Properties‘ gegründet. Damit sind wir jetzt schon sehr erfolgreich. Das haben wir auch für unsere Kinder getan, die das dann eines Tages übernehmen können". Übrigens, ein Stückchen europäische Lebensart gönnen sich die Geissens auch in Arabien, wie Carmen berichtet: "Wir haben uns auch noch an einer Pizzeria beteiligt, sodass wir in Dubai auch etwas Gutes zu essen haben. Wir können also umsonst Pizza essen!"

