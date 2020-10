Die Geissens:  Trennungs-Drama! Überraschende Wende im Streit ums Geld

Bei Geld hört nicht nur die Freundschaft auf, sondern oft auch die Verwandtschaft. Bei den Geissens zerbrach im Protz-Krieg der Generationen sogar die Familie. Doch offenbar wollten nicht alle bei diesem Drama weiter mitspielen.

Sieben Jahre ist es her, seit sich die Kultmillionäre von Roberts Eltern Margret (76) und Reinhold Geiss (77) distanzierten. Dabei sollen in erster Linie finanzielle Streitigkeiten die eigentlich so harmoniebedürftigen Rheinländer entzweit haben. Den bodenständigen Senioren gehe das hemmungslose Geprotze von Carmen und Robert zunehmend gegen den Strich, hieß es damals.

Keine schöne Situation für Robert, aber wie so oft bei solchen Dramen hatten die anderen beiden Generationen am meisten unter der Situation zu leiden. Denn auch zwischen den in St. Tropez lebenden Enkeln und den Großeltern in Deutschland herrschte fortan zwangsläufig Funkstille. „Wir sind eine Familie, die die Kinder nicht einfach mit einem Schildchen um den Hals in den Flieger setzen und die alleine wegfliegen lassen. Das ist uns zu gefährlich“, rechtfertigte Carmen Geiss damals das inoffizielle Besuchsverbot. Und zum Zoff ums Geld sagte sie nur: „Welche Schwiegertochter hat nicht mal Stress mit ihrer Schwiegermutter?!“

Davina Geiss plaudert Familien-Geheimnis aus

Die Fronten im Trennungs-Drama schienen festgefahren, doch plötzlich stellt sich völlig überraschend heraus, dass sich die kleinen Mädels von damals wohl nicht mit dem kalten Krieg zwischen Südfrankreich und dem Rheinland abfinden wollten und heimlich Tauwetter-Politik betrieben. Und das auch noch gänzlich Geiss-untypisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.