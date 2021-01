Die große Dschungelshow: Jetzt packt Zoe Saips Vater aus!

Zoe Saip ließ in der "großen Dschungelshow" ziemlich tief in ihr Gefühlsleben blicken! Die ehemalige GNTM"-Kandidatin offenbarte, dass sie mit einer Therapeutin ihre Probleme aufarbeitet. An der Show nimmt Zoe nur teil, um ihren Vater stolz zu machen. "Ich habe Angst, meinen Papa damit zu enttäuschen", erklärte sie unter Tränen. Sind ihre Sorgen begründet? Jetzt meldet sich Vater Mike Fasching selbst zu Wort...