„Die Höhle der Löwen“: Wo kann man bruXane kaufen?

Wer beim Schlafen mit den Zähnen knirscht, liegt nachts nicht nur häufig wach, sondern leidet am nächsten Tag auch unter schrecklichen Kopf-, Nacken- oder Rückenschmerzen. Dank „Die Höhle der Löwen“ rückt 2020 endlich ein wahres Wundermittel in greifbare Nähe. Das junge Start-Up bruXane stellt in der achten Staffel eine nagelneue Zahnschiene vor, die die Welt so noch nicht gesehen hat. Doch wie funktioniert das Allheilmittel eigentlich und wo kann man es kaufen?