"Die Höhle der Löwen"-Star Judith Williams: Bitteres Aus! "Ich konnte nicht anders."

Für die Familie da zu sein, wenn man gebraucht wird – für Unternehmerin Judith Williams steht das in diesen Tagen an erster Stelle. Nachdem ihre Mama Carol eine erschütternde Krebsdiagnose erhalten hatte, ließ Judith sofort alles stehen und liegen. Sie will ihre Mama mit aller Kraft unterstützen. Und gibt dafür alles auf …