Die Reimann: Von früher bis heute

Die Reimanns früher: Die Abenteurer

Auf ihren Reisen rund um den Globus haben Konny und Manuela Reimann schon viel erlebt. Und dabei ist sich das Ehepaar für keinen waghalsigen Ausflug zu schade! So führte sie ihre Abenteuerlust nach Neuseeland zu einer Canyoning-Tour. Eine zwölf Meter tiefe Schlucht, in die sich Konny und Manu abseilen mussten, brachte die Reimann-Ehefrau an ihre Grenzen: "Ich höre jetzt schon den ersten Wasserfall, von daher kriege ich jetzt schon ein bisschen Schiss." Trotzdem meisterte sie auch diese Tortur mit Bravour!