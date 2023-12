Janina Reimann: Das macht die Tochter von Konny & Manu Reimann heute!

Die einzige Tochter von Manu & Konny Reimann hat in Coleman Burnett ihren Mr. Right gefunden - und das schon seit 2010. Auf dem Campus ihrer Universität in Dallas lernte sie den Blondschopf kurz nach dem Beginn ihres Studiums kennen. Für Janina legte sich Coleman zu Beginn ganz schön ins Zeug. Wie sie ihren Fans auf Instagram verriet, sprach sie Coleman mit den Worten "Brauchst du Hilfe?" auf dem Uni-Gelände an. Weiter gibt sie zu: "Wir standen auf dem Gelände der Universität und ich hatte mich hoffnungslos verlaufen". Nachdem sie daraufhin E-Mail-Adressen ausgetauscht hatten, schrieb Coleman Janina zu Neujahr eine Nachricht mit dem Betreff "Happy New Year" und am Folgetag eine Weitere, in der er ihr einen schönen 2. Januar wünschte. "Als ich ihn dann fragte, ob er das jetzt jeden Tag machen würde, wurde er immer kreativer", ließ die Tochter der Kult-Auswanderer weiter durchsickern. Bei ihrem ersten Date gab Coleman ihr dann einen Umschlag mit den Worten "Happy January 6th". Schon da war es um Janina geschehen. Wenig später waren sie und Coleman offiziell ein Paar. Nach dem Studium in Dallas zog das Paar nach Austin.

Im Jahr 2015 verlobten sich Janina und Coleman dann nach 5 Jahren Beziehung. Am 16. Januar 2017 gab sich das Paar dann ganz romantisch in der kleinen Ortschaft Pupukea auf O'ahu das Ja-Wort - der neuen Heimat ihrer Eltern Konny und Manuela Reimann.