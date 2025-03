Die Reimanns: Bitterer Absturz! Ist ihre Show in Gefahr?

Laut einem Bericht von "DWDL" steckt die aktuelle Staffel der Reimanns in ernsthaften Schwierigkeiten. Die Quoten der vergangene Folge lagen deutlich unter den Erwartungen, was bei den Verantwortlichen von Kabel 1 für Besorgnis sorgen könnte. Der Sonntag fiel enttäuschend aus: 580.000 Zuschauer, nur 2,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe sorgten für ein ernüchterndes Fazit. Zum Vergleich: In den vorherigen Jahren lief es für die Doku über das Auswanderer-Paar deutlich erfolgreicher.