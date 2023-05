Die Reimanns nach 19 Jahren USA: Es geht zurück nach Deutschland

So verrät Janina Reimann nämlich jetzt in ihrer "Instagram"-Story, dass ihr Deutschland teilweise ganz schön fehlt! Kaum verwunderlich! Schließlich war die Auswanderertochter bereits 17, als Konny und Manu mit ihr über den Atlantik zogen. In ihrem "Instagram"-"Q&A" offenbart die zweifach Mami: "Ich würde wirklich gerne mal wieder ein Franzbrötchen essen – und ein frisches knuspriges Brötchen. Ich denke aber auch immer nur ans Essen." Sie ergänzt: "Wir wollen unbedingt mal wieder nach Deutschland fliegen, es ist ja auch schon einige Jahre her, dass wir dort waren. Wir hoffen, dass es nächstes Jahr endlich klappt." Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Ob Manu und Konny ihre Tochter auf der Reise wohl begleiten werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

