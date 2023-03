Konny & Manu Reimann: "Glückwunsch!" Die Fans sind komplett aus dem Häuschen

Auf Instagram zeigt Manu endlich die Menschen, ohne die die Sendung nie zustande kommen würde. So stellte sie bereits Kameramann Flo, Tonmann Felix und Executive Producer Christian vor. Die Fans sind hin und weg von den Aufnahmen. Unter den Posts häufen sich Kommentare wie "So nett, alle eure "Jungs". Kein Wunder, dass eure Filme so schön sind. Das sind ja Freunde, wie man erahnen kann. Glückwunsch zu diesem Filmteam" und "Dankeschön, dass ihr den Wunsch erfüllt habt, die Männer hinter der Kamera zu zeigen. Ich beneide sie." Wer würde nicht gerne mit Konny und Manu zusammenarbeiten!