Die Reimanns: Spoiler! DAS wird das neue Hawaii von Manu und Konny

Anders sieht es da bei Costa Rica aus. Dort ist ein befreundetes Pärchen der Auswanderer hingezogen. Die perfekte Gelegenheit, um vor Ort auszuchecken, ob das Land in Zentralamerika nicht auch etwas für die TV-Stars sein könnte. Doch auch hier gab es eine Pleite. In Costa Rica gibt es über einen langen Zeitraum im Jahr starke Regenfälle.

Ein No-Go für die beiden, zumal sie in Hawaii deutlich bessere Bedingungen vorliegen haben. Also wurde auch dieser Plan nun auf Eis gelegt. Dann doch Hawaii? Während Konny weiter an seinem Beachhouse tüftelt, scheint Manu das Thema Umzug nicht ganz abschreiben zu wollen.