Jason Reimann: Kontaktabbruch zu Schwester Janina? Die Fans sorgen sich

Nachdem Konny Reimann (69) gemeinsam mit seiner Frau Manuela Reimann (56) ihr früheres Konny Island in Texas hinter sich gelassen hatten, um nach Hawaii zu ziehen, ließen sie auch Manus Kinder Jason (35) und Janina Reimann (37) auf dem US-amerikanischen Festland zurück. Während Jason in Texas blieb, wohnt Janina mit ihrer Familie in der Nähe von Portland im US-Bundesstaat Oregon. Ganz schön weite Distanzen zwischen den Familienmitgliedern ... haben sich Jason und Janina etwa aus den Augen verloren?