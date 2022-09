Die Reimanns: Traurige Trennung - so sehr hat sich das Leben der Familie verändert

Ende 2015 verließen Konny und Manuela Reimann Amerika und zogen nach Hawaii. Die Trennung von ihren Kindern Jason und Janina und den Enkelkindern fiel ihnen damals sehr schwer. Trotzdem hat sich die Familie regelmäßig gesehen. Doch wie sieht es jetzt nach dem Ehe-Aus von Jason und seiner Frau aus? Sehen Konny und Manu ihre Enkel noch regelmäßig? Ein großer Fan war Konny ja nie von seiner Schwiegertochter. Er lästerte sogar im TV, dass sie unhöflich sei! "Wenn Coleman reinkommt und guten Tag sagt, das ist das Wichtigste. Deswegen ist die Freundin von Jason auch nicht da", meckerte er vor einigen Jahren. Hat das nun Konsequenzen?

Eines ist wohl sicher: Die getrennten Leben von Jason und Hunter erfordern nun viel mehr Planung. Das betrifft auch die Besuche von Oma und Opa. Umso schöner, dass die Familie sich weiterhin sieht. So besuchten Kealan und Oliver ihre Großeltern erst kürzlich auf Hawaii und Manu besuchte die Jungs im Frühling in Texas. Die Jungs können sich auf sie verlassen - egal was passiert.

Die Ehe von Jason Reimann und Hunter mag vielleicht zerbrochen sein, aber die Familie hält immer zusammen.

