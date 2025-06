"Die Verräter" Staffel 4 - RTL reagiert auf Spoiler und schafft Klarheit

In "Die Verräter" kämpfen 16 Promis nicht nur um den Sieg, sondern auch ums Vertrauen – und das in einem mysteriösen Schloss, in dem hinter jeder Tür ein Verräter lauern könnte. Das Konzept? Simpel, aber genial. Die Quoten sprechen auch bei der aktuell dritten Staffel eine deutliche Sprache. Deshalb fragen sich alle Fans: Wird es eine vierte Staffel geben?