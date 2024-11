Die Verräter: Staffel 3, Nachspiel und neue Kandidaten - Das sagt Sender RTL

Vergangenes Jahr gab es ein Nachspiel, in dem die Promis wieder aufeinander trafen und sich nochmal aussprechen konnten. Dieses Jahr findet dieses Format nicht statt. "Die Teilnehmer:innen und natürlich auch die Finalistinnen bekamen in unserem RTL+ Aftershow-Podcast die Möglichkeit, sich zu der Staffel zu äußern", erklärt eine RTL-Sprecherin. Auch zum Starttermin der dritten Staffel hält sich der Sender noch bedeckt, verrät nur so viel: "Wegen Staffel 3 geben wir natürlich rechtzeitig bekannt, wann es bei RTL losgeht." Die Fans müssen sich also noch ein bisschen gedulden.