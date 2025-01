Die Wollnys: Das macht Jeremy Pascal beruflich

Nach der Trennung zog es Jeremy-Pascal in eine neue Richtung: Im Mai 2020 lernte er seine jetzige Freundin Celine kennen, mit der er inzwischen verlobt ist und in Nordrhein-Westfalen lebt. 2023 wagte er dann ein Comeback in den sozialen Medien – allerdings nicht vor der Kamera, sondern als Twitch-Streamer. Unter dem Nicknamen "UncutFSK"versorgt er seine Fans mit stundenlangen Livestreams, in denen er Ego-Shooter spielt und mit ihnen interagiert.