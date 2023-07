Jeremy Pascal Wollny: Verlobt! "Sie hat Ja gesagt"

Jeremy hat sich mit seiner Freundin Celine verlobt! Stolz postet er auf Instagram ein Bild seiner Liebsten, auf dem sie ihren Ring in die Kamera hält und verkündet: "So meine Lieben, ich habe Celine einen Antrag gemacht. Sie hat Ja gesagt." Seit 2020 sind Jeremy und Celine ein Paar. Er brachte bereits seine Tochter Jouline-Melodie in die Beziehung mit. Ob die Kleine wohl Blumenmädchen bei der Hochzeit wird?