Silvia Wollny: Juhu, noch ein Baby! Sie wird wieder Oma

Am 10. August hat das Warten für alle Wollny-Fans ein Ende. In den neuen Folgen erfahren sie endlich, wie es Silvia und Co. in den letzten Monaten ergangen ist. Gleich zu Beginn gibt es wundervolle Nachrichten. Tochter Lavinia und ihr Freund Tim werden zum ersten Mal Eltern. Die Vorfreude ist riesig. Trotzdem lässt es sich Mama Silvia nicht nehmen, ihren neuen Schwiegersohn Tim nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Wird sie ihn genauso herzlich in die Familie aufnehmen wie Peter und Flo?