Die Wollnys: Nach Kritik von Kevin Haupt - So reagiert Loredana Wollny

Blumenhändler Kevin Haupt (34) hat eine enge und besondere Freundschaft zu Peter Wollny (31). Seit mittlerweile sechs Jahren kennen die beiden sich in- und auswendig und verbringen viel Zeit miteinander. Kevin ist sogar der Patenonkel von Peters Zwillingen. In schwierigen Zeiten stehen sie sich stets zur Seite – auch die restliche Wollny-Familie ist für Kevin da. Diese Unterstützung kann der 34-Jährige aktuell gut gebrauchen, denn in diesem Jahr machte er eine bittere Erfahrung in der Welt von Social-Media.