Diego Pooth: Neue große Liebe! Jetzt stellt er allen seine süße Daisy vor

Mit diesem zuckersüßen Post hat Diego Pooth (21) seine Community auf Instagram völlig verzaubert: In seiner Story zeigt der Sohn von Verona Pooth einen flauschigen kleinen Hundewelpen – und verrät stolz dazu: "Welcome to the family Daisy." Ein eindeutiges Zeichen: Daisy ist jetzt Teil seiner Familie – und hat Diegos Herz im Sturm erobert!