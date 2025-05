Stolz und Eifersucht – Jetzt spricht Diego Pooths Freundin

Nach der Show will sich Diego wieder seinem Studium widmen und parallel sein Start-up im Bereich Nahrungsergänzung ausbauen. Seine Freundin Louisa will ihn dabei weiterhin unterstützen – ob auf Reisen wie jetzt in Südfrankreich oder im Alltag. Eines steht für sie fest: Mit dem "Dancing Star" an ihrer Seite beginnt jetzt ein spannendes neues Kapitel.