Diego Pooth: Tanzt er sich endlich von Mama Verona frei?

Man hat es nicht einfach als Promi-Kind: Zwar wächst man mit allerlei Annehmlichkeiten auf, jedoch wird man zugleich mit zahlreichen Vorurteilen konfrontiert. Davon kann auch Veronas Sohn San Diego Pooth ein Lied singen. Doch damit soll jetzt Schluss sein!

Er hat es immer wieder versucht: Seit Jahren arbeitet San Diego daran, endlich aus dem Schatten seiner berühmten Mutter zu treten. Doch das ist gar nicht mal so einfach, denn Verona Pooth ist die wohl berühmteste Werbeikone Deutschlands. Von klein auf musste San Diego lernen, mit ihrer Berühmtheit umzugehen. So richtig begreifen konnte er das anfangs nicht. "Meine Mutter hat mir immer nur erzählt, wie andere ins Büro gehen, geht sie halt ins Fernsehen. Und schon, als ich ganz klein war, dachte ich: 'Wann geht denn die da rein? Ich sehe das nie! Ich sehe nie, wie sie reingeht!' Also ich dachte wirklich, sie steigt dann in den Fernseher", verrät er.